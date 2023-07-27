وجه أستاذ المناخ بقسم الجغرافية بجامعة القصيم سابقا عبدالله المسند، نصائح عند العودة من السفر وتشغيل المكيفات بفصل الصيف.

وقال عبدالله المسند: “عندما تسافر ثلاثة أيام فأكثر في فصل الصيف، أنصحك قبل أن تعود إلى منزلك .. أن تُكلف من يُشغل المكيفات قبل وصولك على الأقل بنحو 12 ساعة”.

وأوضح المسند، أن ذلك حتى تُتيح للمكيفات تحرير الكتلة الحارة والمتجمعة داخل المنزل خلال غيابك، والوصول إلى مرحلة الاتزان، والتعادل في درجة الحرارة المعتادة داخل المنزل.

وأضاف: “فإن لم تفعل .. فسوف تلاحظ أن المكيفات في الساعات الأولى، وربما اليوم الأول ضعيفة التبريد، وربما لا تستطيع النوم مباشرة بعد وصولك، خاصة في المباني غير المعزولة”.