أثارت فتاة ظهرت وهي تطعم ناقة مكسرات ضجة واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاءت الفتاة وبيدها طبق مليء بالمكسرات وتقف تطعم الناقة، بينما الناقة تأكل في انسجام وسعادة .

وحظي المقطع على تفاعل واسع من قبل رواد مواقع الترصد حيث كتب أحدهم معلقًا :” وتجيب لنا حليب بالمكسرات”، بينما قال آخر : ناقص بس تجيب لها تشيز وزمزمية قهوة وشاهي وتبدأ سوالف البربرة والغيبة.”

والجدير بالذكر أنها ليست المرة الأولى التي نجد بها الناقة تأكل شيئًا كهذا حيث تداول عبر مواقع التواصل من قبل ناقة تأكل فراولة.

وتأكل الناقة بشكل عام الأعشاب والأوراق والأغصان من أي نبات في الصحراء، إلى جانب البراعم الخضراء لشجيرات الرمث الأسود من جنس الرمث. بالإضافة إلى ذلك، تأكل السيقان وأوراق الشجر من شجيرات صحراوية مختلفة من أجناس الروثا والعلندي والرطريط،