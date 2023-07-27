أعرب مقيم مصري عن شكره لشركة الكهرباء بشكل خاص والقيادة في المملكة بشكل عام لجهودها في توفير الكهرباء وحل مشكلاتها بسرعة فائقة حرصاً منها على راحة المقيمين والمواطنين والزوار.

وقال المقيم المصري أن الكهرباء انقطعت في المبنى السكني المقيم به وكان الوضع لا يحتمل مع ارتفاع درجات الحرارة، الأمر الذي جعل سكان البناية يتصلون بشركة الكهرباء.

وأضاف ” على وجه السرعة حضر فريق فحص من شركة الكهرباء وقاموا بفحص الوضع واتضح وجود مشكلة بالكابل الموجود تحت الأرض، وهذا الأمر صعب وقد يتطلب إصلاحه أكثر من يومين”

وتابع ” ولكن الأمر الذي أبهرني أنه وفي خلال ربع ساعة فقط، وجهت الشركة بسيارة كهرباء لتمد المبنى بالطاقة الكهربائية اللازمة لحين الانتهاء من المشكلة الفنية و إصلاحها، وبالتالي لم نشعر بوجود أي مشكلة خاصة في ظل درجات الحرارة الغير محتملة “، موجهاً الشكر للمملكة ولشركة الكهرباء على جهودهم ومعاملتهم الآدمية.