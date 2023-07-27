أكد عضو جمعية أمان للوقاية من الحوادث إبراهيم أبو شرارة أن ميكانيكاً المركبات لا تتحمل القيادة فترات طويلة لارتفاع درجات الحرارة خاصة فترة الظهيرة

وقال أبو شرارة :” يجب التأكد من السياراة وجاهزيتها للرحلة، ميكانيكيا، وكذلك الكفرات، والأشياء الأخرى في السيارة من إعداد الوقود والتأكد من مدى تحملها للحرارة لامكانية السفر في درجات الحرارة هذه”

وأضاف ” كما يجب الحذر من السفر في فترة الظهيرة خاصة الساعة الثالثة والرابعة عصراً لأن الحرارة تكون مرتفعة جدا في هذا التوقيت”.