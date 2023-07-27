قال المحلل الاقتصادي، عبدالله اليمني القحطاني، إن المؤشر العام للسوق السعودي اليوم الخميس على 11847، وبقيمة بلغت 6.4 مليار ريال.

وأضاف أنه تحدث في التحليلات السابقة عن النقطة 11750 والتي باختراقها سوف يتوجه إلى 12100 كهدف ثاني وسيتم مواصلة الصعود له.

ولفت إلى أن المؤشر مازال يحافظ على الدعوم وهذا جيد وخاصة مع خبر رفع الفدرالي لسعر الفائدة، وأهم نقطة للأمان في السوق هي 11715 تقريبا والتي تمثل الترند الصاعد باللون الأحمر، والتي في حال المحافظة عليها فقط، راح نتوجه إلى المناطق مابين 12100-12700 كأقوى منطقة عرض وكهدف ثاني للسوق، والتي من المتوقع يحصل تهدئة من عندها وعمل تصحيح للسوق وخاصة للشركات المتضخمة فيه.