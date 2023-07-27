نجح فريق طبي من الأشعة التداخلية والقسطرة والعناية المركزة بمستشفى الأمير محمد بن عبدالعزيز أحد مكونات تجمع الرياض الصحي الثاني من إنقاذ حياة مريضة أصيبت بجلطة رئوية حادة سببت لها بفشل بالتنفس، حيث تعد من الحالات الحرجة ونسبة الوفاة فيها عالية جداً إذا لم يتم تشخيصها وعلاجها مبكراً.

وقام فريق العناية المركزة بالمستشفى بنقل المريضة بعد وضعها على جهاز ECMO ( جهاز دعم قلبي رئوي ) والذي يقوم بضخ الدم خارج الجسم إلى جهاز رئوي قلبي والتخلص من ثاني أكسيد الكربون وإعادة الدم محملاً بالأكسجين إلى أنسجة الجسم، وفور وصول المريضة تم إجراء الأشعة المقطعية والتحاليل اللازمة وتبين أنها تعاني من جلطة رئوية حادة مما يتطلب تدخل طبي سريع، ومباشرة تم نقلها لقسم الأشعة التداخلية و القسطرة لإزالة وشفط الجلطات عن طريق الوريد الفخذي بإستخدام أحدث الأجهزة والقساطر الخاصة.

وأضاف الفريق الطبي أن العملية تكللت ولله الحمد بالنجاح، وتم تنويم المريضة في العناية المركزة ومتابعة حالتها، وبفضل الله تحسنت تدريجياً مع تحسن واضح في علاماتها الحيوية، وتم إيقاف جميع أجهزة دعم التنفس والتروية الدموية بعد تماثلها للشفاء.

يذكر أن مستشفى الأمير محمد بن عبدالعزيز أحد مكونات تجمع الرياض الصحي الثاني ويتسع إلى 500، ويقدم خدماته في مختلف التخصصات الطبية لتقديم أفضل خدمات الرعاية الصحية للمستفيدين، حيث استقبل خلال النصف الأول من العام الجاري 2023م لأكثر من 22,102 مريض في الطوارئ والإسعاف، بينما استفاد 59,832 مراجعاً من خدمات العيادات الخارجية، وتم إجراء 457,637 فحصاً مخبرياً، وبلغ عدد الوصفات الدوائية 404,909، فيما تم عمل 70,743 فحصاً تشخيصياً في أقسام التصوير الطبي وبلغ عدد العمليات الجراحية 2704 عمليات جراحية.