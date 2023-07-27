أعلنت إدارة الشباب ، اليوم ، الخميس ، عن غياب الظهير الأيسر متعب الحربي ، وذلك قبل انطلاق منافسات كأس الملك سلمان للأندية العربية.

وأوضح الحساب الرسمي للفريق عبر «تويتر» ، “كشفت الفحوصات الطبية التي أُجريت للاعب الفريق الكروي الأول متعب الحربي عن تعرضه لإصابة في مفصل القدم وسيتم إعادة تقييم إصابة اللاعب خلال الأسبوعين القادمة”.

وجاءت إصابة الحربي ، صاحب ال23 عامًا ، خلال معسكر الفريق في النمسا ضمن الاستعدادات للموسم الجديد 2023 -2024.

والجدير بالذكر أن الشباب يتواجد في البطولة العربية بالمجموعة الثالثة مع أندية: النصر ، الزمالك المصري ، الاتحاد المنستيري التونسي .

كما سيلعب مساء غدًا الجمعة ضد النصر، ثم مواجهة الزمالك في الجولة الثانية، وأخيرًا ضد الاتحاد المنستيري .