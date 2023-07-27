نشبت مشاجرة بين جود بيلينغهام نجم ريال مدريد الإسباني وليساندرو مارتينيز مدافع مانشستر يونايتد خلال المباراة الودية التي جمعت الفريقين فجر اليوم في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقام مارتينيز بالتدخل بشكل قوي على بيلينغهام في منتصف الملعب ليسقط أرضًا قبل أن يقف غاضبًا ويتشاجر مع مارتينيز.

ويُعرف مارتينيز مدافع مانشستر يونايتد بالتحاماته القوية، وسجل بيلينغهام هدفًا مبكرًا في شباك مانشستر يونايتد، قبل أن يضيف خوسيلو هدفًا ثانيًا ليفوز ريال مدريد على يونايتد بهدفين دون رد.

ومنح حكم المباراة بطاقة صفراء لمدافع مانشستر يونايتد.

وعلق بيلينغهام بعد المباراة : “المشاجرة الصغيرة مع مارتينيز هي أحد الأشياء التي تحدث في كرة القدم، إنه لاعب لامع”، وأشار: “لقد جاء وتمنى لي التوفيق، احترمه كثيرًا”.