أوضح نادي بروسيا مونشنغلادباخ، أن مدافعه النمساوي ستيفان لاينر سيغيب عن الملاعب عدة أشهر لإصابته بسرطان الدم.

وكشف النادي الألماني، أن الفحوصات الطبية أظهرت إصابة الظهير الأيمن البالغ من العمر 30 عامًا بسرطان الغدد اللمفاوية، وهو نوع من أنواع سرطان الدم وسيخضع للعلاج لعدة أشهر.

وقال بروسيا في بيانه: “اُكتشف السرطان في وقت مبكر للغاية ويمكن علاجه بالأدوية، توجد فرصة كبيرة لاستعادة صحته والعودة إلى حياته الطبيعة بما في ذلك حياته الرياضية الاحترافية”.

وأضاف رونالد فيركوس عضو الإدارة الرياضية في بروسيا: “سنفعل ما بوسعنا ليحصل لاينر على أفضل علاج ممكن، نتمنى له ولعائلته كل القوة والتفاؤل في مواجهة هذا المرض”.

وكان لاينر قد انضم لبروسيا مونشنغلادباخ في 2019 من ريد بول سالزبورغ النمساوي، وخاض لاينر أكثر من 125 مباراة مع النادي الألماني في كافة المسابقات، سجل فيها 4 أهداف وصنع 13.