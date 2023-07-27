أعلنت وزارة الداخلية اليوم تنفيذ حكم القتل قصاصاً في أحد الجناة بمنطقة جازان.

وذكرت الداخلية أن الجاني حسين بن ناصر بن حسن الشريف – سعودي الجنسية – أقدم على قتل علي بن جبران بن محمد حلل – سعودي الجنسية – وذلك بطعنه بسكين عدة طعنات متفرقة في جسمه مما أدى إلى وفاته، بسبب خلاف بينهما.

وأضافت أن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة، صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه، والحكم بقتله قصاصاً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف، ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرّر شرعًا، وأيد من مرجعه.

وقد تم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني / حسين بن ناصر بن حسن الشريف – سعودي الجنسية – يوم الخميس بتاريخ 9 / 1 / 1445 هـ الموافق 27 / 7 / 2023م بمنطقة جازان.