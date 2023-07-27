صدر الأمر السامي الكريم بترقية العميد عبدالعزيز بن عبدالله آل حيان قائد مدرسة سلاح الإشارة بالحرس الوطني إلى رتبة لواء.

ونيابة عن سمو وزير الحرس الوطني قلد رئيس الجهاز العسكري المكلف اللواء الركن محمد القحطاني اللواء عبدالعزيز آل حيان رتبته الجديدة.

وعبر اللواء آل حيان عن بالغ فخره واعتزازه بهذه الثقة الملكية الغالية، مؤكداً أنها حافز له لبذل المزيد من العطاء لخدمة الدين ثم المليك والوطن.

وتتقدم صحيفة ” صدى ” بالتهنئة والتبريكات لسعادة اللواء عبدالعزيز آل حيان على الثقة الملكية وتتمنى له مزيداً من التوفيق والتقدم.