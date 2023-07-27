ترددت في الأيام الأخيرة أنباء عن تعثر انتقال فابينيو إلى الاتحاد؛ بسبب رفض السلطات السعودية، إدخال كلابه الـ”بيتبول”، باعتبار أنها نوعية محظورة في المملكة، لعدوانيتها الشديدة.

نفى الصحفي”كافي سولهيكول” هذه الأنباء تمامًا، مؤكدًا عن أن كلاب اللاعب، لن تقف عائقًا أمام إتمام الصفقة .

كما أوضح استبعاد نجم خط وسط ليفربول، “فابينيو”، من معسكر تدريب الفريق في ألمانيا، بعد أن قدم نادي الاتحاد عرضًا لضمه بقيمة 40 مليون جنيه استرليني .

والجدير بالذكر أن فابينيو ،صاحب ال29 عامًا ، شارك في 219 مباراة رسمية، مسجلًا 11 هدفًا وصانعًا 10 آخرين.