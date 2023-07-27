قام أكرم عفيف لاعب السد بخنق أحد لاعبي نادي الوداد أثناء المباراة بين الفريقين في استاد مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية.

وظهر لاعب السد وسط الملعب وهو يضغط على رأس أحد لاعبي نادي الوداد بشدة.

وانتهت مباراة السد القطري أمام الوداد البيضاوي المغربي بالتعادل السلبي، اليوم الخميس، في افتتاح مباريات كأس الملك سلمان للأندية، في المباراة التي جرت على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية في السعودية مستضيفة البطولة خلال الفترة من 27 يوليو الجاري وحتى 12 أغسطس المقبل.