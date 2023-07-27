قام الحكم المصري محمود البنا بطرد يحيى جبران لاعب الوداد المغربي أمام السد القطري، اليوم الخميس، في البطولة العربية.

وتدخل يحيى جبران بتهور على بيدرو لاعب السد، ليكمل الوداد المباراة بـ10 لاعبين.

وانتهى الشوط الأول في المباراة بين الوداد والسد على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية (المحالة) بالتعادل السلبي.

وتقام المباريات بنظام التجمع بين 16 ناديًا قسمت على أربع مجموعات بالقرعة، ويشارك بكل مجموعة أربعة أندية بنظام الدوري من دور واحد، ويتأهل أول وثاني كل مجموعة لدور الثمانية على أن تُقام مباريات أدوار الثمانية وقبل النهائي والنهائي بنظام خروج المغلوب.