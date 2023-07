قامت الشرطة في ولاية فلوريدا الأمريكية بالقبض على امرأة بعدما ركضت عارية على جسر “باي بريدج” في سان فرانسيسكو، وكانت تحمل مسدسا قامت بإطلاق النار منه على السيارات.

وأفاد مسؤولون في California Highway Patrol بأن الوكالة بدأت في تلقي مكالمات حول سائق متهور حوالي الساعة 4:40 مساء يوم الثلاثاء.

كما أكد نفس المتصل فيما بعد إن المرأة نزلت من سيارتها وهي لا تزال مرتدية ملابسها وبدأت بالصراخ على السائقين الآخرين، ومن ثم دخلت سيارتها مرة أخرى، ثم خرجت عارية تمامًا.

وأشارت الشرطة إلى أن المرأة بدأت في إطلاق النار من مسدس وهي تصوبه على سيارات أخرى، وعندما طلب من المرأة إسقاط السلاح الناري، رفضت في البداية لكنها امتثلت لاحقًا وتم احتجازها، ونقلها إلى أحد المستشفيات بهدف الخضوع إلى تقييم نفسي.

CHP: Major delays caused on eastbound Bay Bridge after naked female driver gets out of car, fires gun

The CHP said the driver allegedly exited the car naked, She then began firing shots into the air and at other vehicles. @KPIXtv https://t.co/jKLJv3mcEY pic.twitter.com/bD7YWVKmWC

— Betty Yu (@bett_yu) July 27, 2023