يسعى الهلال إلى التعاقد مع مهاجم نابولي، النيجيري “فيكتور أوسيمين” ، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ووفقًا لما أورده الصحفي “ماركو كونتيرو” ، فإن الهلال بعد فشل محاولاته في التعاقد مع نجم نادي باريس سان جيرمان، المهاجم الفرنسي كيليان مبابي، تحولت بوصلته سريعًا إلى أوسيمين، وستحاول إدارة الهلال من تقديم عرضًا ضخمًا للحصول على خدمات اللاعب النيجيري ، صاحب ال 17 هدفًا مع المنتخب النيجيري خلال 25 مباراة دولية.

والجدير بالذكر أن أوسيمين ، صاحب ال24 عامًا ، انضم إلى نابولي في عام 2020 قادمًا من ليل الفرنسي، وينتهي عقده مع ناديه الإيطالي في عام 2025، وتبلغ قيمته السوقية الحالية 120 مليون يورو .