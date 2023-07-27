قررت الكويت اليوم الخميس إعدام 5 سجناء، بينهم سجين أدين في تفجير مسجد زعم تنظيم “داعش” مسؤوليته عنه في عام 2015 وأسفر عن مقتل 27 شخصا.

وأوضح بيان للنيابة العامة الكويتية إن السجناء الخمسة أعدموا شنقا، كما صرح ممثلو الادعاء بأن الخمسة بينهم منفذ الهجوم و3 أشخاص مدانون بالقتل، وتاجر مخدرات مدان.

وأضاف البيان بأن أحد القتلة المدانين مصري وآخر كويتي وتاجر المخدرات من سريلانكا، ولم يكشف البيان جنسية منفذ الهجوم أو القاتل الثالث المدان واكتفى بالقول إنهما موجودان في الكويت بشكل غير قانوني.

ووقع تفجير 2015 خلال صلاة ظهر الجمعة داخل أحد أقدم المساجد في الكويت، ونفذت الكويت آخر عملية إعدام جماعي لها في نوفمبر 2022، حيث أعدمت 7 سجناء.