مازالت الأخبار المتناقلة حول إمكانية تعاقد نادي النصر مع السنغالي ساديو ماني يشوبها نوع من الغموض، مما تسببت في حيرة كبيرة لدى الجماهير النصراوية التي ظلت لأسابيع في انتظار إنهاء الصفقة.

وكشفت مصادر أن اجتماعين قد حدثا بين النصر وإدارة بايرين ميونخ واللاعب بحضور وكيل أعماله يمكن أن توصف بالإيجابية في ما يخص الأطراف الثلاثة، وفقا لما ذكرته صحيفة عكاظ.

وأضافت المصادر أن النادي الألماني اشترط مبلغ 32 مليون يورو فيما اشترط اللاعب 40 مليون يورو وهي المبالغ التي لا يمكن تخفيضها ومسألة توفيرها تحسم الصفقة نهائياً دون نقاش من خلال المهلة الزمنية التي انتهت مساء أمس.

ونوهت المصادر أن نادي النصر قد وافق على هذين الشرطين وبقية الشروط المختصة بالمزايا الأخرى للاعب وأنهى كافة النقاط التي كان يتم التفاوض حولها.

وأردفت المصادر أن ما عرقل إنهاء الصفقة حالياً هو مشكلة بين اللاعب وناديه الألماني وليس للنصر علاقه فيها والتي تكمن في مستحقات مالية لنجم السنغال لدى ناديه تفوق 5 ملايين يورو لا يزال الطرفان في طور إنهائها أو التسوية بينهما حيالها.