افتتح اليوم الخميس بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية في نسختها السادسة عشرة في أبها.

وتناول الحفل الترحيب بالعرب واللاعبين والطاقم الرياضي قبل انطلاق أولي المباريات على أرض الملعب.

وانطلقت اليوم الخميس مباريات الجولة الأولى من البطولة بأربع مواجهات من العيار الثقيل، وافتتحت مباريات البطولة بمواجهة تجمع ما بين السد القطري والوداد المغربي ضمن منافسات المجموعة الثانية من البطولة.