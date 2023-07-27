كشفت مصادر أن الياباني كو إيتاكورا مدافع بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني، يدخل ضمن خيارات النصر لقيادة خط الدفاع للموسم المقبل.

وكان اللاعب الياباني قد انضم إلى صفوف مونشنغلادباخ الصيف الماضي، قادمًا من مانشستر سيتي الإنجليزي، بعقد يمتد حتى عام 2026.