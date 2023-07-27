استنكر نادي الوداد المغربي، اليوم الخميس، أداء الحكم المصري محمود البنا في مباراته أمام السد القطري في بداية دور المجموعات ببطولة كأس الملك سلمان للأندية.

وذكر الوداد في بيان رسمي فور انتهاء المباراة: “بخصوص المهزلة التحكيمية في مباراة السد القطري، يستنكر نادي الوداد أداء طاقم التحكيم”.

وأضاف : “يسجل النادي أنه حل بالديار السعودية للمشاركة في مسابقة يجب أن يطبعها التنافس الشريف وتكافؤ الفرص، وليس أن تنتهك حرية اللعبة من طرف الحكم المصري البنا”.

وتابع: “يتساءل الوداد إن كان سيستمر الأداء التحكيمي بهذا المستوى الهزيل الذي تابعته الجماهير خلال افتتاح المسابقة”.

وكام قائد الوداد يحيى جبران، تعرض للطرد في الدقيقة 36 بعد تدخل ضد بيدرو ميجيل، وهو ما أزعج النادي المغربي.

يذكر أن السد القطري تعادل مع الوداد المغربي، مساء اليوم الخميس، في أولى جولات البطولة العربية للأندية “كأس الملك سلمان”.