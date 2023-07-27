أثارت مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي لانا العقيل تفاعلاً واسعًا بين متابعيها بإطلالة جديدة على غير عادتها في أبها .

وظهرت العقيل عبر سناب شات وهي تتفاعل على شيلات حماسية ليلاً، وتنسجم بأجواء أبها المبهرة نهارًا كما أنها جاءت بالزي التقليدي لمنطقة عسير في جولة بالهواء الطلق وسط الأجواء الطبيعية الخضراء .

وقامت لانا بالتقاط مجموعة صور تذكارية بزي عسير التقليدي وسط الأشجار والطبيعة الخضراء التي أبهرتها بجمالها .

بينما ليلاً انسجمت مشهورة مواقع التواصل بالأجواء الممتعة حيث أنها انسجمت على شيلات حماسية وتفاعلت عليها بسعادة بالغة.

وتعد أبها إحدى المدن القليلة في العالم التي حازت على جوائز متخصصة في النظافة البيئية، حيث أنها تزخر بالعديد من المعالم الأثرية التي تعزز من قيمتها كوجهة سياحية مهمة، ويحتار السائح فيها بتعدد المزارات التاريخية، ما بين متحف ألمع للتراث وقرية مفتاحة وقصر الملحة وقصر شدا الأثري.

ويأتي ذلك إلى جانب الأسواق الشعبية التي حافظت أمانة أبها عليها، وأبرزها سوق الثلاثاء وسوق ربوع آل يزيد، والتي يتمكن فيها الزائر من شراء التحف والتذكارات والأزياء الشعبية الخاصة.