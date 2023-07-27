أمرت محكمة الجنايات الكبرى بالأردن، بحبس شاب لمدة 6 أشهر، بعد أن شك في سلوك عشيقته وأرسل صورًا وفيديوهات خاصة بها لذويها .

ووجهت المحكمة إلى المتهم، جناية هتك العرض ونشر مادة بذيئة، وتهم أخرى، ضمن مخالفة المادة 11 من قانون الجرائم الإلكترونية المعمول به حاليًا بالأردن .

والجدير بالذكر أن الشاب تعرف على فتاة عشرينية، وبعدها تحولت العلاقة بينهما الى علاقة عاطفية، وذلك عبر مكالمات الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي.

وخلال إحدى المكالمات، كانت الفتاة تظهر عارية أمام الشاب، إلا أنه شك بوجود علاقة لها مع شباب آخرين، وهددها بفضح أمرها، وأرسل صورها إلى ذويها.