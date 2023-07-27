بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة في وفاة سمو الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان ـ رحمه الله ـ.

وقال الملك المفدى: ” علمنا بنبأ وفاة أخيكم سمو الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان ـ رحمه الله ـ وإننا إذ نبعث لسموكم ولشعب دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيق، ولأسرة الفقيد بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون.

وقال سمو ولي العهد: ” تلقيت نبأ وفاة أخيكم سمو الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان ـ رحمه الله ـ وأبعث لسموكم ولشعب دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيق، ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب “.