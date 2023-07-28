شارك عدد من نجوم الفن و الكرة ضمن فعاليات افتتاح مهرجان فلفل شقراء ،وذلك من خلال تأديتهم للعرضة السعودية أثناء الافتتاح .

وانطلقت اليوم فعاليات مهرجان فلفل شقراء الثالث، تحت متابعة وإشراف من رئيس اللجنة التنفيذية للمهرجان محافظ شقراء عادل بن عبدالله البواردي.

ويهدف المهرجان إلى توعية المزارعين وإرشادهم حول الممارسات الصحيحة لإنتاج محصول ذي جودة عالية، وتوفير شحن نوعي فلفل شقراء المحمي والشمسي للمستهلكين في جميع أنحاء المملكة، وإيجاد فرص وظيفية موسمية للشباب والباحثين عن عمل .