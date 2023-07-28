أعرب مدافع الاتحاد أحمد شراحيلي، عن رغبته في تعاقد ناديه مع مدافع جديد الفترة القادمة.
وقال شراحيلي في تصريحاته عقب لقاء الترجي التونسي: “صعب أنا و عمر هوساوي فقط في الدفاع، و عمر الآن انصاب الله يشفيه يارب يجينا مدافع اجنبي أو محلي والمدرب شايف”.
يذكر أن الاتحاد تغلب على الترجي التونسي الخميس، بهدفين مقابل هدف، سجلهما المغربي عبد الرزاق حمدالله، والفرنسي كريم بنزيما.
🎙أحمد شراحيلي : إصابة عمر هوساوي تزيد صعوبة الوضع في خط الدفاع
#الترجي_التونسي_الاتحاد#كأس_الملك_سلمان_للأندية | #SSC pic.twitter.com/DOcuzLG1C0
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) July 27, 2023
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