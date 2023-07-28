استدعت وزارة الخارجية اليوم، القائمة بأعمال السفارة الدنماركية لدى المملكة، وتم تسليمها مذكرة احتجاج تتضمن مطالبة المملكة بوقف الأعمال المشينة ضد القرآن الكريم والإسلام، والتي تخالف كافة التعاليم الدينية، والقوانين والأعراف الدولية.

وشددت الوزارة على رفض المملكة القاطع لكل هذه الأعمال التي تغذي الكراهية بين الأديان.

جاء ذلك إلحاقاً للبيان الصادر من وزارة الخارجية بتاريخ 22 يوليو 2023م بشأن ما قامت به مجموعة متطرفة في الدنمارك بحرق نسخة من القرآن الكريم، ورفع شعارات كراهية وعنصرية ضد الإسلام والمسلمين.