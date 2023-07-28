حصل لاعب الاتحاد كريم بنزيما على أعلى تقييم بمباراة فريقه أمام الترجي التونسي مساء الخميس، ضمن مباريات كأس الملك سلمان للأندية للعربية.

ووفقا لشبكة “سوفا سكور” العالمية المتخصصة في إحصائيات وأرقام كرة القدم العالمية، فإن كريم بنزيما أكثر لاعب صنع فرص للتسجيل، كما حصل على جائزة افضل لاعب بالمباراة.

وسجل بنزيما الخميس أولى أهدافه مع الاتحاد في المباراة التي انتهت بنتيجة 2-1 على حساب الترجي.