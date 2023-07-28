أكد الدكتور خالد النمر إستشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين والتصوير النووي والطبقي معا لنشرالثقافة الصحية، علي حسابه علي تويتر، ضرورة حذر المسافرين من المطاعم والمقاهي علي طرق السفر الطويلة.

حيث وضح ضرورة الابتعاد عن تناول أي وجبات دسمة في تلك الأماكن، حيث أن بعضها لا يتبع المعايير الصحية بشكل كامل، مما يؤدي إلي زيادة نسبة التلوث الغذائي، الذي يؤدي إلي النوبات المعوية.

وانهالت الكثير من التعليقات حول هذا الأمر، يحكون تجاربهم مع تلك الأماكن، ومطالبين بضرورة وجود رقابة غذائية علي تلك الأماكن.