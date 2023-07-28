العديد من الأشخاص يري أنه من الطبيعي الاستحمام من مره إلي مرتين في اليوم، إن لم يكن أكثر من ذلك، لكن خبراء الأمراض الجلدية يرون عكس ذلك.

ففي برنامج حواري أمريكي طُرح فيه سؤالا عن عدد مرات الاستحمام، أجاب خبراء الجلدية أنه من مرتين إلي ثلاث مرات أسبوعيا.

وأحدث ذلك صدمه عند الكثيرين من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث شعروا أنه عدد ضئيل جدا من المرات.

وأوضح خبراء الجلدية الأمر قائلين: أن الاستحمام اليومي بشأنه إصابة الجلد بالجفاف والإكزيما، وأضافوا أيضا أنه إهدار للماء كما أن الزيوت والعطور الموجودة في الصابون وغيرها من مواد الاستحمام، قد تسبب الحساسية.