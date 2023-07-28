قامت الشرطة في مدينة ممفيس الأمريكية، بنشر مقطعًا مصورًا، لـ 3 مشتبه بهم أطلقوا النار على رجل وقتلوه في شمال المدينة يوم الأحد، وطالبت المساعدة في التعرف عليهم.

وأظهر المقطع 3 شبان ملثمين يحملون السلاح، ويركضون باتجاه الضحية وأطلقوا النار ومن ثم فروا من موقع الجريمة.

وأوضحت الشرطة أن عناصرها استجابوا لإطلاق النار عند حوالي الساعة 2 بعد ظهر يوم الأحد، في شارع شمال ماكنيل.

ولفتت إلى أنه تم العثور على رجل مصاب بطلق ناري، وعلى الأثر تم نقله إلى المستشفى، وأعلن عن وفاته في وقت لاحق.