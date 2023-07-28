كشف مسؤول رفيع في حركة طالبان الأفغانية ، أن ربطات العنق التي يرتديها الرجال ترمز للصليب، مطالبًا بضرورة التخلي عنها

وقال رئيس إدارة الدعوة والإرشاد، محمود هاشم شهيد: “أحيانًا، عندما أتوجه إلى المستشفيات وغيرها من المرافق العامة، أشاهد المهندسين والأطباء الأفغان المسلمين يرتدون ربطات العنق”.

وأشار خلال خطاب بثته قناة «تولو تيفي» إن رمزية ربطة العنق واضحة في الإسلام . مؤكدًا : “إنها صليب، تأمر الشريعة بأن نكسره ونقضي عليه”.

ويُذكر أن سلطات طالبان لم تفرض من قبل أي قواعد عن ملابس الرجال منذ سيطرتها على الحكم في أغسطس 2021، لكن يتعين على النساء ارتداء الحجاب في الأماكن العامة.

يرتدي مسؤولو طالبان الأفغانية الزي نفسه تقريبًا، أي السروال والقميص والصدرية والعمامة.

وبات ارتداء الملابس الغربية غير الرسمية أقل شيوعًا، منذ سيطرت طالبان على السلطة، إلا أن بعض المهنيين ومذيعي نشرات الأخبار على القنوات التلفزيونية، ما زالوا يرتدون ربطات العنق.

ويُفترض بأن ربطات العنق ظهرت خلال القرن ال17 في فرنسا ، حيث حولها الفرنسيون إلى جزء رئيسي من الموضة.