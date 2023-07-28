انتشر في الآونة الأخيرة استخدام بعض الأشخاص لأوزمبيك وويغوفي وهما عقاقير لعلاج مرض السكري، ولكن البعض يستخدمها بهدف انقاص الوزن، وتأثيرهما واضح وتأتي بنتائج قوية.

قام العديد من الأطباء مؤخرا بالتحذير من استخدام هذين النوعين من الدواء لإنقاص الوزن، لما لهما من نتائج عكسية قي حال التوقف عن استخدامهما.

أوزمبيك يعالج مرض السكري من النوع الثاني، اما ويغوفي فإنه يستخدم لإنقاص الوزن، وكلاهما بهما مادة سيماغلوتايد وهي مادة تعمل في الدماغ لتجعل الإنسان يشعر بالشبع، ويتم حقنها عن طريق المعدة أو الذراع أو الفخذ.

وأثبتت الدراسات أن النتائج العكسية لهذين العقارين قد تكون مدمرة حقا، فهي تؤدي إلي زيادة كبيرة في الوزن في حالة إيقاف استخدامهما.

وأبرز النتائج العكسية لهذين العقارين هي الاصابة بشلل المعدة نتيجة لتلف الأعصاب فيها، وأيضا تؤدي إلي الجفاف والإسهال الشديد، والإرهاق المستمر، والتبول.

وأوضحت الدراسة أن بديل هذه العقاقير، هو اتباع نظام صحي لاتقاص الوزن، وممارسة الرياضة، واتباع نظام عام صحي.