استقبل ميناء جدة ، اليوم ، سفينة “إيميرالد سكارا” السياحية ، لأول مرة في المملكة .

ويأتي استقبال “سكارا” ، ضمن تمكين القطاع السياحي داخل المملكة.

والجدير بالذكر أن ميناء جدة الإسلامي له أهمية كبيرة، تاريخيًا ولوجستيًا، نظرًا لوقوعه على الساحل الغربي للمملكة ، والذي يعتبر المدخل البحري الأول لقاصدي الحرمين الشريفين، بالإضافة إلى كونه البوابة التجارية الأكبر للمملكة على ساحل البحر الأحمر ، كما يكتسب أهمية استراتيجية لأنه يمثل الخط البحري الملاحي بين قارات العالم الثلاث: آسيا وأفريقيا وأوروبا.