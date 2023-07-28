أعلن المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي عن حاجته لعدد من الموظفين (منها وظائف لا تشترط الخبرة) لحملة البكالوريوس فأعلي، في المجالات (الإدارية، التقنية، الهندسية) على النحو التالي:
– أخصائي مراجعة داخلية (عدد 2)
– أخصائي أول مراجعة داخلية
– أخصائي طاقة أول
– أخصائي طاقة
التخصصات المطلوبة:
– إدارة الأعمال
– المالية
– المحاسبة
– الاقتصاد
– الكيمياء
– علوم الأرض
– الإدارة البيئية
– هندسة كيميائية
– علوم البيئة
– الهندسة البيئية
– هندسة الطاقة
الشروط العامة:
– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
– أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس فأعلى في أحد التخصصات المطلوبة أعلاه.
– توفر المهارات والخبرات المحددة لكل وظيفة.
– إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.
– مهارات في القيادة والتواصل الفعال.
طريقة التقديم:
التقديم على الوظائف متاح حاليا من خلال الرابط التالي:
هنا
اوكي