أعلن المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي عن حاجته لعدد من الموظفين (منها وظائف لا تشترط الخبرة) لحملة البكالوريوس فأعلي، في المجالات (الإدارية، التقنية، الهندسية) على النحو التالي:

– أخصائي مراجعة داخلية (عدد 2)

– أخصائي أول مراجعة داخلية

– أخصائي طاقة أول

– أخصائي طاقة

التخصصات المطلوبة:

– إدارة الأعمال

– المالية

– المحاسبة

– الاقتصاد

– الكيمياء

– علوم الأرض

– الإدارة البيئية

– هندسة كيميائية

– علوم البيئة

– الهندسة البيئية

– هندسة الطاقة

الشروط العامة:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس فأعلى في أحد التخصصات المطلوبة أعلاه.

– توفر المهارات والخبرات المحددة لكل وظيفة.

– إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.

– مهارات في القيادة والتواصل الفعال.

طريقة التقديم:

التقديم على الوظائف متاح حاليا من خلال الرابط التالي:

هنا