دشنت أمانة منطقة الرياض 20 حديقة جديدة موزعة على أحياء مختلفة، بمساحات إجمالية تفوق 181 ألف متر مربع.

وتشمل الحدائق نحو أكثر من 7 آلاف شجرة وشجيرة، وبمسارات مخصصة للمشاة والدراجات ومناطق للجلوس، ومرافق رياضية وترفيهية.

يذكر أن الرياض تشهد البرنامج الحضري التنموي “الرياض الخضراء” كأحد أكثر مشاريع التشجير الحضري طموحاً في العالم لرفع تصنيفها بين نظيراتها من مدن العالم، لتكون ضمن أفضل المدن معيشةً في العالم مستهدفاً تشجير 120 حيًا سكنيًا، إلى جانب تشجير كل من الطرق الرئيسية والميادين العامة وتنفيذ الحدائق الكبرى وغيرها من المرافق والمساحات الخضراء بحلول عام 2030.