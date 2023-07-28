انتشر مقطع فيديو لسيدة توثق لحظات دفن أعمال سفلية تحت الأرض، ملطخة بالدماء ومكتوب عليها طلاسم غير مفهومة .

وظهر خلال مقطع الفيديو، سيدة داخل سيارتها الخاصة، توثق دفن سيدة أخرى ترتدي عباءة سوداء، لأعمال سفلية تحت الأرض.

وقالت مصورة الفيديو: ” أنها لاحظت تواجد هذه السيدة ، وهي تحفر في الأرض وتلتفت ورائها بشكل غريب، وذلك أثناء تواجدي على طريق التجمع”.

وعندما غادرت السيدة التي تدفن تلك الأعمال، توجهت مصورة الفيديو نحو المكان لتجد شنطة سوداء بها طلاسم وعروسة ملطخة بالدماء، لتعبر عن دهشتها وصدمتها من تعرضها لهذا الموقف .

لتنهال تعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي على مقطع الفيديو وسط صدمتهم من هذا الموقف .