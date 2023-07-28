شاب باع منزله من أجل حضور حفل ترافيس سكوت الملغي بالقاهرة .. فيديو

تعرض شاب من معجبي المطرب الأمريكي ترافيس سكوت لخيبة أمل شديدة، بعدما قام ببيع منزله من أجل حضور حفل إطلاق ألبوم “Utopia” الذي كان مقررًا إقامته في مصر، قبل أن يفاجأ بإلغاء الحفل.

وكان الشاب قد نشر مقطع فيديو عبر تطبيق “تيك توك”، يعلن فيه عن بيع منزله بالفعل، وبعدها سافر بالطائرة إلى مصر من أجل حضور الحفل؛ لكنه بعد نشر الفيديو بساعات، أُعلن عن إلغاء الحفل من قبل الشركة المنظمة، بسبب مشاكل الإنتاج المعقدة التي حالت دون إقامة الحفل الخاص بالمطرب الأمريكي.

وحظى مقطع الفيديو على نحو 3 ملايين مشاهدة منذ نشره، مع آلاف التعليقات التي تساءلت عما حل بالشاب حينما علم بإلغاء الحفل عقب وصوله إلى القاهرة.

والجدير بالذكر أن حفل ترافيس سكوت تسبب في ضجة كبرى، بعد الجدل الذي أحدثه حينما تم الإعلان عن تنظيم الحفل، وهو ما دفع نقابة الموسيقيين إلى إلغاء الترخيص، بسبب ما قيل عن ممارسة المطرب لطقوس غريبة على المسرح، قبل أن يتراجع النقيب ويؤكد أن الأمر في النهاية مشروط بإحضار الموافقات الأمنية.