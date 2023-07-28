كشف عدد من اللاعبات الأمهات المشاركات حاليًا في نهائيات كأس العالم لكرة القدم المقامة في أستراليا ونيوزيلندا، عن معاناتهن وأبرز التحديات التي تواجههن.

وأوضحت لاعبة خط الوسط الألمانية ميلاني لويبولز، أنها تركت ابنها مع المربية لمدة يومين في مقر إقامة المنتخب شمال سيدني، بينما سافرت اللاعبات إلى ملبورن حيث افتتحن مشوارهن بالفوز 6-0 على المغرب.

وقالت لاعبة تشلسي الإنجليزي: “إنه تحد كبير. يستنزف ويستهلك الكثير من الطاقة، مضيفة أريد أن أظهر للنساء أنه بإمكانهن القيام بالأمرَين معًا. هذا ما حفّزني”.

وتوصلت العديد من لاعبات كأس العالم إلى أن أفضل حل هو اصطحاب أطفالهن، من بينهن أليكس مورغان مهاجمة الولايات المتحدة، وكذلك الفرنسية التونسية الأصل أمل ماجري.