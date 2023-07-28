تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الجمعة، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:

اليورو: 4٫11917 مقابل الريال الواحد 0٫24277

الدولار: 3٫75122 مقابل الريال الواحد 0٫26658

درهم إماراتي: 1٫02130 مقابل الريال الواحد 0٫97915

ريال يمني: 0٫01499 مقابل الريال الواحد 66٫72501

دينار أردني: 5٫29092 مقابل الريال الواحد 0٫18901

دينار كويتي: 12٫21646 مقابل الريال الواحد 0٫08186

الريال القطري:1٫03027 مقابل الريال الواحد 0٫97062

الدرهم المغربي:0٫38364 مقابل الريال الواحد 2٫60923

الجنيه المصري: 0٫12143 مقابل الريال الواحد 8٫23631