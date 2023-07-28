تطور أعمال المرحلة الأولى ، للواجهة البحرية في أبحر الجنوبية بطول 2.5 كم وتبلغ مساحة 180 ألف متر مربع .

وستتحول الواجهة الجنوبية في جدة، من مجرد رصيف على البحر، إلى واجهة تحتضن مرافق ترفيهية وجمالية متعددة، وذلك ضمن مشروع تطوير الواجهة البحرية بشاطئ أبحر الجنوبية، والذي يجري تنفيذ مرحلته الأولى بتكلفة 229 مليون ريال.

ويتضمن المشروع ممشى بحري ، و مسطحات خضراء ، ومسار للدراجات ، وشواطئ رملية، ومواقف للسيارات ، وجسر السقالة ، ومباني إستثمارية

،و دورات مياة .

الجدير بالذكر، أن مشروع تطوير الواجهة البحرية في شاطئ أبحر الجنوبية، بدأ في مايو 2020، بالإضافة إلى فتح الفرص الاستثمارية، ليشارك ملاك المطاعم في التطوير وفق ما يتماشى مع التصميم الجديد، إلى جانب تطوير مجسم السمكة الشهير المتواجد في نفس المنطقة .