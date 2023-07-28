أفادت مصادر صحفية بأن إدارة نادي النصر قامت بإيقاف مفاوضاتها مع نظيرتها في بالميراس البرازيلي، رسميًّا، بشأن التعاقد مع الدولي الباراجوياني جوستافو جوميز، مدافع الفريق الأول لكرة القدم.

وأوضحت أن ذلك جاء بعد أن رفضت إدارة النادي البرازيلي عرض النصر الثاني، البالغ عشرة ملايين دولار، لشراء عقد اللاعب، خلاف رواتبه الشهرية، إلى جانب طلبها شروطًا تعجيزيةً.

لم يقبلها المفاوض النصراوي، منها تسلُّم مبلغ 15 مليون دولار أثناء التوقيع دفعةً واحدةً، مع مكافآت إضافية، تصل إلى خمسة ملايين دولار في حال نجح جوميز مع النصر، بالإضافةً إلى مبلغ عند بيع عقده خلال الفترة المقبلة.

وكشفت المصادر ذاتها، أن الإدارة النصراوية، سلَّمت البرتغالي لويس كاسترو، مدرب الفريق، أمس، أسماء عديد من المدافعين من أجل اختيار أحدهم للتعاقد معه، رسميًّا، في الأيام المقبلة.