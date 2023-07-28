أثار كريستيانو جونيور نجل نجم النصر رونالدو جدلاً واسعًا مجددًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد ظهوره برفقة ابنة عمه.

وجاء جونيور وهو برفقة ابنة عمه الذي تغزل بجمالها رواد مواقع التواصل، وعلى ما يبدو أنهم منسجمون في الحديث مع بعضهم البعض.

وانتشرت الصورة كالنار في الهشيم على مواقع التواصل الاجتماعي حيث اعتقد البعض أن هناك علاقة نجمع بين جونيور وابنة عمه، وعلّق أحد الأشخاص قائلاً:” يبدو أن جونيور سيتزوج وكريستانو لازال يفكر ف الأمر”، بينما بال آخرون :” الأجانب يشوفون بنات العم والخال مثل خواتهم .”

والجدير بالذكر أن جونيور أثار جدلاً واسعًا من قبل بعدما ظهر برفقة مجموعة فتيات قيل أنهم التفوا حوله لكي يلتقطوا معه الصور التذكارية.