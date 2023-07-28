أثارت فتاة قامت بإحضار عروس لزوجها جدلاً واسعًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة عندما ظهرت وهي برفقة العروس التي ارتدت فستان الزفاف.

وجاءت المرأة وهي تمسك بيد العروس وتقول :” ادخلي با عروس، حكيت أجيب عروس لجوزي أحسن ما هو يجيب من وراي، ما دانها لازقة فيني أزوجها ياه، وهي أي شي بنعرفه أحسن من أي شي ما بنعرفه .

وانهالت تعليقات رواد مواقع التواصل على المقطع المثير للجدل حيث علق أحدهم قائلاً :” اللي تزوج زوجها ما تبيه”، بينما قال آخر :” يا بخته فيهم الزوجة الصالحة رزق من الله .”