قامت أمانة محافظة جدة، بإصدار توضيحًا بشأن المقطع المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي حول إغلاق مقهى شهير في جدة.

حيث رصدت أمانة جدة 22 مخالفة صحية خلال الفترة من 2021- 2023م، وعدم القدرة على الامتثال للاشتراطات البلدية اللازمة للمحافظة على الصحة العامة وسلامة الغذاء المقدم لسكان وزوار جدة.

وأفادت الأمانة بأنه بعد التحقق من سجل النشاط، تم التأكد من أن المالك وقع على إقرار الاطلاع على اشتراطات النشاط قبل حصوله على الترخيص.

وأشارت إلى أن الإغلاق تم بسبب تكرار المخالفات الصحية وعدم الالتزام بمعالجتها وانتهاء رخصة النشاط التي لم يتم تجديدها.

وأوضحت أن المخالفات تمثلت في :

١: رصد 22 مخالفة صحية خلال الفترة من 2021- 2023م.

٢: عدم الالتزام بإصدار كروت صحية للعاملين، وعدم لبس القفازات وغطاء الرأس.

٣: سوء حفظ وتداول الأغذية، وتسجيل حالة هروب العمالة أثناء جولة رقابية.

٤: عدم الالتزام بسداد المخالفات المستحقة.

وأكدت الأمانة حرصها على دعم رواد الأعمال مع ضرورة مراعاة الصحة العامة وحماية أمن وسلامة الغذاء المقدم لسكان وزوار جدة، وأن حق الاعتراض مكفول لجميع المنشآت ويتم النظر فيه من قبل لجنة مستقلة.