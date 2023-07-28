أثار ثور هائج حالة من الذعر والهلع بين المارة في شوارع بيرو بعد هروبه من صاحبه، حيث أصاب 5 أشخاص .

وشوهد الثور الهائج وهو يجري في الشوارع مسببا حالة من الهلع بين المواطنين الذين حاولوا الهروب والاختباء منه.

وقام الثور بنطح إحدى الفتيات التي لم يحالفها الحظ بالهروب وأسقطها أرضاً وهي والمتعلقات التي قامت بشرائها من السوق، فضلاً عن إصابة 4 آخرين

ولحسن الحظ تمكنت الشرطة من الإمساك بالثور في نهاية المطاف ونقله إلى منطقة منعزلة.