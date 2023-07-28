تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع مقطع فيديو رائع لأب سعودي قام بالجلوس أمام مشروع ابنته طوال الليل خوفًا عليها من أن تكون بمفردها .

وظهر الأب وهو يجلس على كرسي أمام مشروع ابنته ويحرسها بعينيه، بينما الفتاة تواصل عملها في حما والدها .

ولقى المقطع الدافئ تفاعلاً واسعًا من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وانهالت تعليقاتهم داعيين لوالدها ولها بأن يرزقهم الله من فضله، وجاء من بين التعليقات شخص يقول :” الأب هو أعظم حُب في حياة بناته.” بينما قال آخر :” الوضع مرة يخوف الله يرزقهم .”