أثار الرئيس الأمريكي جو بايدن جدلاً واسعًا بذلة جديدة ارتكبها أثناء حديثه مع رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا مليوني أمس الخميس.

وقال بايدن خلال استقباله ميلوني في المكتب البيضوي : أريدك أن تعرفِ أنني الرجل الوحيد غير الإيطالي لهذا العام من قبل المجتمع الإيطالي”، وعلى ما يبدو أنه لم يكن يعلم ما الذي يقوله .

وتولت أول سيدة تشغل منصب رئاسة الوزراء في بلادها، السلطة في أكتوبر الماضي، وتسعى للعب دور بارز على الساحة الدولية في وقت تعمل فيه على رسم مسار رئاسة بلادها لمجموعة السبع في عام 2024.

والجدير بالذكر أن رئيسة الوزراء الإيطاليّة جورجيا ميلوني لقت أمس الخميس، ترحيبا حارا من الرئيس الأميركي جو بايدن الذي شكرها خصوًصا على دعمها القوي جدا لأوكرانيا.