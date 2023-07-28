كشف المهاجم الأرجنتيني بصفوف نادي إنتر ميلان الإيطالي، لاوتارو مارتينيز، عن تلقيه عرضًا ضخمًا من أندية دوري روشن.

وقال مارتينيز:” أنا سعيد للغاية في إنتر وفي مدينة ميلانو ولا يوجد أي سبب للرحيل.” لافتًا أنه القائد في إنتر وإنتر بيته الثاني.

وكانت شبكة “TyC Sports” الأرجنتينية قالت في وقت سابق :” أن صاحب الـ 25 عاماً قد تلقى عرضًا وصلت قيمته 60 مليون يورو وذلك على أن يوقع على عقد لمدة 4 سنوات.

والجدير بالذكر أن اللاعب الأرجنتيني شارك خلال الموسم الماضي 22/23 في 57 مباراة سجل 28 هدفاً وصنع 11 خلال 4117 دقيقة لعب.