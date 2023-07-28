أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي عن رحيل لاعب الفريق الجزائري رياض محرز، وانضمامه إلى النادي الأهلي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

ونشرت الصفحة الرسمية لمانشستر سيتي على موقع “تويتر” صورة للاعب، علق عليها قائلا: “ كل التوفيق للمستقبل، الرياض ينهي إقامته لمدة خمس سنوات في السيتي لينضم إلى النادي الأهلي.

وشارك النادي الأهلي مقطع فيديو لرياض محرز معلقًا عليه قائلاً:” انتهى الانتظار، رياض حقيقة.”

وسيصبح محرز البالغ من العمر 32 عامًا ثالث صفقات النادي الأهلي في فترة الإنتقالات الصيفية الجارية بعد ضم الحارس السنغالي إدوارد ميندي من تشيلسي الإنجليزي والمهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينو قادما من ليفربول.